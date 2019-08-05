Краснодарский край, 11 мая, 2011, 15:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае осуждена многодетная мать, оставившая без присмотра свою малолетнюю дочь - лунатика, которая умерла от обморожения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

Трагедия произошла 11 января 2011 года в станице Новоминской Каневскго района. Местая жительница Елена Лефлер уложила ребенка, а также еще двоих малолетних детей спать в летней кухне, оборудованной спальными местами, а сама ушла с мужем и 5-месячным ребенком спать в дом. При этом кухню женщина не закрыла. В результате двухлетняя девочка ночью вышла на улицу без одежды при температуре воздуха ниже 3 градусов мороза. Ее нашли уже мертвой на расстоянии около 700 метров от дома.

Как отметили в пресс-службе, следствием и судом было установлено, что мать знала о том, что дочь "ходит во сне", при этом не принимала мер, направленных на обеспечение сохранности ребенка. Елена Лефлер признана виновной в заведомом оставлении своей 2-летней дочери в опасности, что повлекло её смерть (ст.125 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.