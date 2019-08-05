Исламабад, 5 августа, 2019, 23:45 — ИА Регнум. В МИД Пакистана вызван посол Индии, которому был выражен решительный протест против последних действий Нью-Дели в отношении штата Джамму и Кашмир, сообщает 5 августа официальный сайт пакистанского МИД.

CIA Кашмир

В заявлении МИД Пакистана назвало индийский штат Джамму и Кашмир «оккупированным» и пригрозило обратиться в Международный суд ООН.

МИД Пакистана выразило «решительный протест заявлениям и действиям правительства Индии в отношении оккупированного Джамму и Кашмира».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ, отменяющий особый статус штата Джамму и Кашмир. В индийский парламент внесён соответствующий законопроект.

Напомним, в особом статусе штата указывалось, что большинство населения этого региона составляют мусульмане. Штат является краеугольным камнем индо-пакистанского конфликта, несколько раз выливавшегося в вооружённое столкновение.