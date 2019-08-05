Москва, 5 августа, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Из Москвы в Красноярский край вылетели самолёты МЧС России с двумя робототехническими комплексами для ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами под Ачинском, сообщили в пресс-службе ведомства.

Sergey Kustov Самолёт МЧС

Ранее в краевом управлении МЧС сообщили, что к ликвидации последствий ЧП привлечено более 150 человек и свыше 50 единиц специальной техники.

При этом источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что пожарные расчёты пока не могут начать тушение огня непосредственно на месте — приблизиться к складу не удаётся из-за продолжающихся взрывов.

Отмечалось, что взрывы продолжатся уже девять часов, но боеприпасы стали детонивать реже — приблизительно один раз в 20−30 минут.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня около 13:00 по московскому времени начались взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в ликвидации пожара будут задействованы многофункциональные робототехнические комплексы пожаротушения «Уран-14».