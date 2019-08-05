Котельники, Московская область, 5 августа, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

На данный момент все посетители эвакуированы из ТЦ МЕГА — Белая дача. Правоохранительные органы проводят проверку комплекса зданий.

Привлечены кинологи с собаками.

Напомним, что в России в последнее время регулярно поступают ложные сообщения о готовящихся взрывах в тех или иных местах массового скопения людей, в частности торговых центрах и транспортных узлах.