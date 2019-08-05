Волгоград, 5 августа, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Волгоградской области при помощи лототрона провела 5 августа жеребьевку, на которой определился порядок размещения наименований и эмблем партий в избирательных бюллетенях. Очередность участия представителей партий в жеребьевке определялась последовательностью регистрации списков кандидатов по единому округу, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На выборах депутатов Волгоградской областной думы по единому избирательному округу будут представлены пять политических объединений. Открывает список «Партия пенсионеров», затем следуют КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия». В зарегистрированных списках кандидатов этих партий 258 кандидатов. Отказано в регистрации списка кандидатов «Коммунистам России», так как по результатам проверки почти 40% подписей, представленных этой партией, признаны недостоверными и (или) недействительными.

Напомним, выборы депутатов Волгоградской областной думы пройдут 8 сентября. 19 депутатов будут избраны по партийным спискам, ещё 19 человек — по одномандатным округам.