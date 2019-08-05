Волгоград, 5 августа, 2019, 21:50 — ИА Регнум. После девятимесячного простоя на Волгоградском металлургическом заводе запустили стан 1600. Этот масштабный агрегат предназначен для производства холоднокатаного листа из никельсодержащей стали толщиной от 0,8 до 3 мм. На предприятии уже прокатали 20 тонн дорогостоящей нержавеющей продукции, сообщили 5 августа в пресс-службе металлургического комбината.

Vmzko.ru Волгоградский металлургический завод

Завод вынужден был остановить стан в ноябре 2018 года, когда сократилось количество заказов. К тому же масштабному сооружению требовался ремонт. Теперь комбинат вновь получил достаточные объёмы от предприятий авиапромышленности и атомной энергетики. Специализированная сталь обладает высоким качеством поверхности, точными размерами и заявленными физико-механическими свойствами.

Стан изготовлен в 1932 году, он работает на волгоградском металлургическом комбинате с 1934 года.