Вашингтон, 5 августа, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране необходимо ввести смертную казнь в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах. С таким предложением он выступил сегодня, 5 августа, в Белом доме после того, как Соединённые Штаты потрясли три инцидента со стрельбой, в результате которых погибли и пострадали люди.

Дональд Трамп

Напомним, что в США всего за сутки произошло три инцидента со стрельбой. Сперва 21-летний мужчина открыл стрельбу в городе Эль-Пасо (штат Техас). В торговом центре он расстрелял посетителей — сразу погибли 20 человек, ещё 20 получили ранения. Позднее ещё один пострадавший скончался в больнице. Стрелка задержали.

Затем в городе Дейтон (штат Огайо) мужчина расстрелял посетителей ночного клуба. Погибли девять человек, 16 человек получили ранения. Стрелка убила полиция.

Также в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) неизвестные открыли огонь в парке. Ранения получили семь человек. Стреляли из проезжающей машины.

Трамп заявил, что он даёт указание Минюсту подготовить закон, который бы гарантировал смертную казнь за преступления на почве ненависти и массовые убийства.

«Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек», — сказал президент США.

В целом, Трамп призвал американских граждан осудить расизм, «белый супрематизм» и нетерпимость, заявив, что все это — «зловещие идеологии».