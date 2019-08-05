Киев, 5 августа, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное производство по факту поездки экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года. Об этом 5 августа сообщил юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

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«С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг», — сообщил он.

Сегодня, по словам Портнова, бюро расследований, изучив представленные факты, нашло их достаточными для возбуждения дела сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины.

Юрист добавил, что содержащиеся в деле факты «являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародёрства».

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Напомним, в начале января 2018 года Пётр Порошенко провёл семидневные новогодние каникулы с семьёй на Мальдивских островах. Из сообщений в украинских СМИ стало известно, что глава государства и члены его семьи пересекали границу по загранпаспортам, выписанным на чужие фамилии, а сам отпуск обошёлся приблизительно в $500 тысяч. Публикация данной информации вызвала на Украине скандал.

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