Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Балтийский судостроительный завод получит заказ на постройку ещё двух атомных ледоколов типа ЛК-60Я «Арктика», сообщает 5 августа официальный сайт госзакупок.

Bz.ru

Заказчиком выступает ФГУП «Атомфлот». Это будут четвёртый и пятый по счёту корабли проекта 22 220.

На сайте указано, что первый ледокол должен быть построен не позднее 20 декабря 2024 года, а постройка второго корабля должна завершиться 20 декабря 2026 года.

Общая сумма заказа составляет 100 миллиардов рублей.

Напомним, универсальные атомные ледоколы типа «Арктика» ЛК-60Я с мощностью реактора 60 МВт будут самыми крупными и мощными ледоколами в мире. Эти ледоколы способны проходить через лёд толщиной до трёх метров и проводить караваны судов по Северному морскому пути.

На данный момент Балтийский завод строит два ледокола проекта 22 220 «Сибирь» и «Урал». Головной ледокол «Арктика» уже сдан заказчикам.