Курск, 5 августа, 2019, 20:45 — ИА Регнум. В Курской области прокуратура Советского района добивается устранения нарушений природоохранного законодательства на сахарном комбинате в поселке Кшенский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку организовали после обращений местных жителей, которые жаловались на зловоние.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

На территории комбината нашли ямы, заполненные полуразложившимся жомом. Ямы располагались на земельных участках без каких-либо ограждений и покрытий — они и были причиной неприятного запаха.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Также руководителю сахарного комбината прокурор внёс представление, в котором потребовал устранить нарушения, вывезти и утилизировать отходы.