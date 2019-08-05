Ереван, 5 августа, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В Следственном комитете Армении в 2018 и начале 2019 года расследовано 1016 уголовных дел по коррупции, а общий размер нанесенного государству ущерба составляет 1,8 млрд драмов (3,8 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба СК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

В сообщении отмечается, что 518 дел были приняты в производство в 2019 году, а 498 дел уже находились в производстве в начале года. 555 дел будут расследоваться во втором полугодии 2019 года.

Предварительное расследование по 329 делам было завершено. Из них 73 дела были отправлены в суд с обвинительным заключением, а по 256 производство прекращено.

Отмечается, что в рамках возбужденных дел уголовному преследованию были подвергнуты 669 лиц, из которых 43 были задержаны. Обвинение было выдвинуто 474 лицам.

Сообщается, что по признакам коррупции в сфере здравоохранения уголовное дело ведётся в отношении 20 лиц, в сфере образования — 55, правоохранения — 1, социального обеспечения — 37, энергетики и природных ресурсов — 14, местного самоуправления — 82, обороны — 109, а в других сферах — 73.