Брюссель, 5 августа, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель утверждён на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом говорится в обнародованном 5 августа решении Совета ЕС.

Piutus Жозеп Боррель

72-летний Жозеп Боррель уже имеет опыт работы на ответственной должности в Брюсселе. Так, в 2004—2007 годах он был председателем Европейского парламента. В июне 2018 года стал главой МИД Испании, а после внеочередных выборов в апреле 2019 года исполняет его обязанности.

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Кандидатура Борреля на должность главы дипломатии ЕС была одобрена главами государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в конце июня.

Жозеп Боррель сменит на посту Федерику Могерини после завершения срока полномочий действующей Еврокомиссии 31 октября 2019 года. Новый глава дипломатии ЕС назначается на пять лет.

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