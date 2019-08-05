Степанакерт, 5 августа, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 5 августа, в ходе выступления в Степанакерте на всеармянском митинге представил ряд мегазадач по развитию страны к 2050 году.

Пашинян во время выступления на митинге в Степанакерте

«Правительство уже продолжительное время работает над мегазадачами развития Армении, которые, по нашему мнению, должны консолидировать национальный потенциал, централизовать национальные ресурсы для достижения этой цели», — сказал Пашинян.

После этого он представил рабочий вариант поставленных задач, которые должны быть решены к 2050 году.

«Население Армении довести минимум до 5 млн. человек. Создать 1,5 млн. рабочих мест, решить проблему безработицы для 2,5 млн. людей и искоренить бедность», — цитирует Пашиняна newsarmenia.am.

По его словам, Армения должна стать промышленной страной.

«В 15 раз увеличить ВВП. Иметь как минимум пять технологических компаний, стоимость которых превышает $10 млрд., и 10 тысяч работающих стартапов. В 7 раз увеличить среднюю зарплату. По индексу боеспособности армии войти в первую двадцатку стран мира», — продолжил премьер-министр.

По его словам, поставлена задача иметь одну из лучших следственных служб в мире.

«Обеспечить 100%-ю доступность услуг здравоохранения и 20-кратно увеличить финансирование данной сферы. Сделать образование образом жизни, финансирование науки и образования увеличить в 20 раз», — заявил он.

Премьер сообщил, что планируется число туристов в Армении довести до 15 млн человек, а сборная Армении по футболу должна стать победителем чемпионата Европы или мира.

«Выиграть 25 олимпийских золотых медалей и индивидуальный титул чемпиона мира по шахматам. Уверен, многие из вас спрашивают, а почему про Арцах ничего не сказано? Ответ ясен: потому что Арцах — это Армения и точка», — заявил Пашинян.