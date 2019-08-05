Москва, 6 августа, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покаяться перед жителями Донбасса, заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ru Владимир Зеленский в Донбассе

«Если президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет прекратить гражданскую войну в Донбассе, ему надо приехать в Донецк, Луганск, встать на колени и попросить прощения у собственных граждан. Пусть Зеленский, если он хочет мира, приедет в Донбасс вместо Одессы и посмотрит в лицо своим соотечественникам. Пусть встретится и спросит, как нам прекратить эту кровавую войну», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук заявил, что за первые три месяца своей работы на посту президента Украины Зеленский успел себя полностью дискредитировать.