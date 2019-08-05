Ачинск, Красноярский край, 5 августа, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что всего из опасной зоны вокруг горящего склада боеприпасов под Ачинском должны быть эвакуированы порядка шести тысяч человек. Об этом он заявил журналистам сегодня, 5 августа.

Krskstate.ru В администрации Ачинска состоялось заседание оперативного штаба по координации действий спецслужб и властей Ачинска и Ачинского района

Напомним, что сегодня на военной базе под Ачинском прошло возгорание на пороховом складе с последующими взрывами. Судя по всему, произошла цепная реакция и начались массовые взрывы большого количества боеприпасов. Взрывы продолжаются до сих пор.

В Ачинске объявлена частичная эвакуация. Глиноземный комбинат, принадлежащий компании «Русал», находящий в непосредственной близости от складов, остановил свою работу.