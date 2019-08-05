Эль-Пасо, США, 5 августа, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Число жертв стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо возросло до 21 человека. Об этом сегодня, 5 августа, сообщают местные СМИ.

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Напомним, что в субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо. На месте погибли 20 человек, ещё 20 получили ранения. Сегодня один из раненых скончался в больнице.

Стрелок был задержан. Ему предъявили обвинения в расовой ненависти и терроризме. Перед совершение преступления он на своей странице в сети микроблогов Twittetr разместил заявление, в котором написал, что поддерживает террористический акт в Новой Зеландии, где были расстреляны люди в мечети. Он подчеркнул, что мигранты разрушают американскую культуру и экономику.

Стоит отметить, что через несколько часов в другом американском городе — Дейтоне (штат Огайо) — мужчина также расстрелял посетителей ночного бара. Он убил девять человек, в числе убитых — его сестра. Нападавшего застрелила полиция. Его мотивы устанавливаются.