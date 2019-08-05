Кострома, 5 августа, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Государственный долг Костромской области за июнь и июль 2019 года сокращен на 300 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Кострома

Долговая нагрузка на областной бюджет, в сравнении с началом года, снизилась со 115,2% до 101,8%. Экономия расходов на обслуживание долга в текущем году оценивается в 74 млн рублей. Такой результат стал возможен благодаря росту собственных доходов бюджета, а также помощи федерального центра. «Долговые обязательства по кредитам кредитных организаций за данный период сокращены на 300 млн рублей. С начала года региональный долг уменьшился на 1,3 млрд рублей, или 6,4 процента, вся эта сумма — погашение обязательств по банковским кредитам», — отметил директор областного департамента финансов Игорь Замураев.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета с начала 2019 года выросли на 1 млрд 442 млн рублей, или 13,4% к аналогичному периоду прошлого года и составили 12 млрд 218 млн рублей. Такие цифры обеспечили подросшие основные доходные источники областного бюджета, в том числе налог на прибыль организаций (+19,5%), НДФЛ (+10,3%), акцизы (+23,5%), налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+11,4%), плата за использование лесов (+11,2%).

Как отметил директор областного департамента финансов Игорь Замураев, область с опережением выполняет обязательства перед Минфином по погашению долга. К сентябрю долговые обязательства будут составлять уже 100,2% (при обязательстве 100% к концу года), обещают в ведомстве.

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