Херсонская область, 8 февраля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Попавшая в плен военнослужащая Вооружённых сил Украины рассказала, как была спасена российскими военными под Крынками. Видеозапись беседы с ней опубликовал Telegram-канал «Херсонский вестник».

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

По словам пленной, ранее на фронте без вести пропал муж, после чего она осталась одна с тремя детьми. Однако украинские власти отказались выплачивать компенсацию за потерю кормильца, из-за чего она была вынуждена вступить в ряды ВСУ.

После прохождения обучения в Николаеве её подразделение несколько раз задействовали на разных направлениях. В итоге она оказалась в Крынках на левом берегу Днепра, где получила ранение в результате ударов российской артиллерии по позициям её подразделения.

«Я начала «отключаться», запросила эвакуацию, мне отказали. Увидела, как летает дрон, начала ему махать. После подошли военные с вашим триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой», — рассказала она.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Telegram-канал TrackANaziMerc сообщил, что российские военные 3 декабря 2023 года в ходе боёв под Крынками в Херсонской области ликвидировали американского наёмника Джеймса Бауэрсокса, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины. По информации источника, наёмник прибыл на Украину в сентябре, после чего был зачислен в 505-й батальон 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что воевавший в рядах ВСУ и попавший в плен под Крынками польский наёмник решил перейти на сторону России и призвал жителей Польши выступить против действующего правительства, закрывающего глаза на преступления киевского режима. В Министерстве обороны России пока не подтвердили данные о перешедшем на сторону ВС РФ польском наёмнике.