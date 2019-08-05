Ачинск, Красноярский край, 5 августа, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в Ачинск. Под Ачинском 5 августа произошли взрывы в военной части.

Krskstate.ru Александр Усс в Ачинске

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс проводит заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В правительстве региона напомнили, что ЧП произошло 5 августа около 13:00 по московскому времени в Ачинском районе Красноярского края. На территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа произошёл пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Личный состав склада эвакуирован. Огню распространиться не дали, заверяют власти края. Сейчас идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очевидцы 5 августа сообщили о взрывах под Ачинском в районе войсковой части. Есть пострадавшие. Также ряд СМИ сообщил о гибели военного, однако Минобороны эту информацию опровергло.

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