Киев, 5 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. «Жители измученного региона Донбасс, по большей части русскоговорящие, верят всему, что говорят на их любимых российских телеканалах: что украинские фашисты продвигаются на восток, что украинский истребитель сбил MH17 и даже что националисты распяли ребенка», — об этом сообщает своим читателям испанское издание El Mundo.

flash.pro Битва за умы

Киев, со своей стороны, сделал все возможное, чтобы проиграть информационную войну, считает испанское СМИ, сосредоточившись на русском языке и немногочисленной Коммунистической партии в ходе первых правовых реформ. Украина выстрелила по мирным гражданам из собственной артиллерии, когда ее федеральные каналы обратились к патриотизму на национальной основе, не актуальной для ряда украинцев. Теперь, пять лет спустя, новые власти Киева считают, что еще не поздно немного поправить курс.

Украина планирует создать вещающий на весь мир канал на русском языке — в числе прочих усилий по завоеванию симпатий жителей Донбасса. Идея также состоит в том, чтобы привлечь зрителей из соседних российских регионов, объяснил высокопоставленный сотрудник президентского аппарата.

Комментируя это заявление, Остап Кушнир, автор книги «Украина и российский неоимпериализм», назвал президента Владимира Зеленского человеком «без политического опыта и профессиональной команды», пускай и креативным. «Идея телеканала для русскоговорящих — одна из этих инфантильных президентских идей, ведь передачи на русском языке и так есть на востоке», — сказал он.