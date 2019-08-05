Гонконг, Китай, 5 августа, 2019, 18:21 — ИА Регнум. «Генеральная забастовка, назначенная на этот понедельник, 5 августа, первая за пять десятилетий в Гонконге, стала последней и самой массовой акцией за четыре дня протестов, новой кульминацией самого глубокого кризиса в современной истории региона, — пишет сегодня, 5 августа, испанское издание El Pais. — Работники всех сфер откликнулись на призыв, нацеленный на удвоение народного давления на правительство. «Паралич», затронувший семь районов, перекрыл городу кислород, перерезав транспортные пути».

Iris Tong Протесты в Гонконге

Ранним утром манифестанты пошли на штурм метро и, как на прошлой неделе, начали помещать различные объекты — а то и собственные тела — в проемы дверей, не давая им закрываться. Таким образом, более 15 станций оказались заблокированы, из-за чего функционирование транспорта на нескольких линиях было приостановлено на период с 9:00 до 11:15, т. е. в час пик, когда все едут на работу. Одной из этих линий была та, что ведет в аэропорт. Забастовка сказалась и на нём: более 230 рейсов пришлось отменить. Также оказались перекрыты несколько автострад. Протесты добрались и до «самого веселого места на земле» — Диснейленда: профсоюз работников парков аттракционов постановил частично закрыть доступ к объектам.

Волнения пошли на спад к полудню, после чего в Гонконге возобновился нормальный ритм жизни. Теперь демонстранты готовятся ко второй атаке, которая должна развернуться перед штаб-квартирой местного правительства в Адмиралтействе. Там собираются тысячи людей. В других местах региона уже начались столкновения с силами безопасности: так, в Тин Шуй Вай полиция применила слезоточивый газ и арестовала как минимум 20 человек.