Ярославль, 5 августа, 2019, 18:23 — ИА Регнум. В Ярославле с 19 августа перекроют Тутаевское шоссе, связывающее центр города с крупнейшим районом — Дзержинским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Схема объезда

Ограничения движения связаны с ремонтом шоссе по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мероприятие по перекрытию необходимо для того, чтобы работы были сделаны в максимально сжатые сроки. Ограничение движения планируется с 19 августа до 1 ноября текущего года. Также будут перекрыты внутриквартальные сквозные проезды. На участке улицы Блюхера от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого планируется одностороннее движение», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

Объезд будет организован по улицам Елены Колесовой и Блюхера при движении из центра города. При движении в центр придется по улице Урицкого доехать до Ленинградского проспекта. Это значительно увеличит нагрузку на эту магистраль, особенно в часы пик, и приведет к увеличению утренних пробок.

Временно будет изменена и схема движения общественного транспорта. Изменятся маршруты девяти автобусов.

«Также изменения коснутся работы двух троллейбусных маршрутов. Троллейбус №4, от «Торгового переулка» до «Фабрики Красный перевал», на время проведения работ ходить не будет. В связи с этим вводится компенсирующий автобусный маршрут «4Т», повторяющий маршрут следования троллейбуса. Маршрут №3, от вокзала «Ярославль-Главный» до «Фабрики Красный перевал», будет работать по укороченной схеме до ТЦ «Рио», — рассказал Сергей Тальянов.

Терпеть неудобства ярославцам придется около двух месяцев.