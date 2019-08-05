Горно-Алтайск, 5 августа, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин встретился с жителями микрорайонов Горно-Алтайска. Целью этих встреч стало определение первостепенных задач для развития этих территорий, сообщает пресс-служба правительства республики.

Altai-republic.ru Олег Хорохордин обсудил с жителями развитие микрорайонов Горно-Алтайска

Так, Чкаловский лог активно развивается и застраивается с 2011 года, здесь живут около двух тысяч человек. Микрорайон частично газифицирован, через несколько недель жители смогут пользоваться газом. Газификация микрорайона продолжится и в следующем году. Ведутся работы по прокладке водопроводных сетей, завершаются работы по обеспечению электроснабжением.

Главной проблемой микрорайона жители считают плохие дороги. На части улиц это связано с тем, что после прокладки газовых труб покрытие не было восстановлено. При этом пыль с проезжей части постоянно летит во дворы и огороды людей, в межсезонье по улицам часто сложно проехать. По улице Афганцев существует и серьезная проблема с отведением воды.

«В этом году по поручению Олега Леонидовича нам выделили дополнительные средства на отсыпку улиц в новых микрорайонах, в том числе, Маргелова, Карамаева, Афганцев. Кроме того, до осени решим проблему с отведением воды именно по предложенной жителями схеме, будем отсыпать скальником», — рассказала журналистам глава городской администрации Ольга Сафронова.

Олег Хорохордин подчеркнул, что в регионе стартовала большая работа по ремонту дорог, в Горно-Алтайске полным ходом продолжается ремонт и строительство дорожного покрытия.

«В этом году делаем проект по двум улицам микрорайона — Кирова и Чкалова, в следующем году будем их асфальтировать по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нацпроект рассчитан до 2024 года, за это время в Горно-Алтайске приведем в порядок более 60 км дорог. На таких встречах мы вместе определяем, какие объекты нужно сделать в первую очередь», — сказал он.

После жалоб жителей на отсутствие уличного освещения врио рассказал, что городу выделены деньги на решение этого вопроса. Уже в этом году более 400 светильников установят на 26 улицах города, микрорайон также попал в эту программу, здесь работы пройдут в следующем году. Поднимался также вопрос некачественной воды. Олег Хорохордин сообщил, что планируется увеличить мощность Катунского водозабора, чтобы обеспечить питьевой водой не только Майму, но и Горно-Алтайск. Работа в этом направлении уже начата.

Еще одной площадкой для встречи стал Колхозный лог. Этот микрорайон развивается с 2000 года, здесь решены вопросы с водой и электроэнергией, остается тема дорог и благоустройства территории.

«В этом году разрабатывается и проходит экспертизу проект капитального ремонта дорожного полотна по улицам Колхозная и Вербицкого, работы начнутся в следующем году, поэтапно сделаем все проблемные участки и на других улицах», — сказал Олег Хорохордин.

Жители также рассказали, что по утрам детям сложно добираться в школу, потому что не хватает маршрутных автобусов, к тому же график их движения неудобный. Также горожане подняли вопросы с детскими площадками, которые нуждаются в реконструкции.

Олег Хорохордин поручил администрации города пересмотреть график движения автобусов и сделать его более удобным для жителей. Также он рассказал, что к октябрю в микрорайоне будет благоустроена одна площадка по улице Радлова. Здесь будут установлены детские формы, тренажеры.

«Мы формируем программу развития Республики Алтай до 2024 года, в ней прописываем первоочередные задачи и приоритетные направления, в которых нам необходимо двигаться. Для Горно-Алтайска — это, в первую очередь, программа благоустройства, совершенствование коммунальной инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательства и многое другое», — резюмировал Олег Хорохордин.