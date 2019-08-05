Калужане готовятся к выборам депутатов органов местного самоуправления
Калуга, 5 августа, 2019, 18:10 — ИА Регнум. В шести муниципальных образованиях Боровского и Перемышльского районов Калужской области состоятся основные выборы депутатов органов местного самоуправления, дополнительные — в Юхновском, Ульяновском, Бабынинском районах и в Калуге, сообщает 5 августа корреспондент ИА REGNUM по информации председателя областной избирательной комиссии Виктора Квасова.
ПоВ ходе шести избирательных кампаний предстоит избрать 33 депутатов отдельных представительных органов. Будет открыто 34 избирательных участка. Всего о своем желании стать депутатами заявили 149 человек, но зарегистрированы были 129 кандидатов. 53 из них — самовыдвиженцы, остальные выдвинуты шестью политическими партиями. В Балабанове на 16 мандатов депутатов городской думы претендуют 63 кандидата, в сельской думе Перемышля на десять мандатов — 28 претендентов. По 11 претендентов на два вакантных места в Юхновском районном собрании и собрании представителей посёлка Воротынск. За два мандата в Ульяновском районном собрании будут бороться девять человек. Наиболее высокая конкуренция будет на дополнительных выборах в городскую думу Калуги, где только одна вакансия, а зарегистрировано семь кандидатов. С 28 августа по 7 сентября 2019 года состоится досрочное голосование для тех, кто не может прийти на избирательные участки 8 сентября.
В Единый день голосования на калужских и балабановских участках планируется установить рамки металлодетекторов и комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках избирателей будут проверять ручными металлодетекторами. На всех участках в день голосования будут работать системы видеонаблюдения. Под круглосуточную охрану полиции они будут взяты 6 сентября. Обеспечивать порядок на избирательных участках будут более 130 сотрудников органов внутренних дел, свыше 40 сотрудников Росгвардии, а также специалисты частных охранных предприятий области.