Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Зарубежный сегмент Twitter уже принялся обсуждать заявление петербургского ФК «Зенит», в котором клуб опровергает расистский характер баннера, который фанаты команды развернули 3 августа во время матча против «Краснодара» и который связали с именем новичка «Зенита» бразильца Малкома.

Андрей Пронин ИА REGNUN Болельщики «Зенита»

Как передает корреспондент ИА REGNUM, некоторые заграничные любители футбола назвали заявление «Зенита» «интересным». Но многие выразили ему откровенное недоверие.

«Верится с трудом, учитывая расистскую историю «Зенита», — пишут они, подразумевая, скорее всего, выпущенный несколько лет назад манифест фанатского объединения «Ландскрона» о «традициях», согласно которым они фактически требовали от клуба принимать только славянских игроков.

Кое-кто из иностранных футбольных болельщиков продолжает обращаться к аккаунту ФИФА, настаивая на жесткой реакции. «ФИФА, вы собираетесь наказать «Зенит» за расизм по отношению к Малкому? Отстраните их от каких-нибудь соревнований, отстраните их фанатов от стадионов? Вот почему российской футбол — отстой», — пишет «Луанн Оливейра».

Пользователь под ником J.T. пытается привлечь внимание УЕФА, также требуя отстранения «Зенита», и ФК «Барселона».

"Я знаю, что на них нет прямой ответственности, но «Барселона» должна была это предвидеть. Множество команд были заинтересованы в Малкоме. («Барселоне») должно быть стыдно, что они продали его туда», — пишет он.

СМИ также подключились к обсуждению скандальной ситуации. Газета Sun пишет, что «Зенит» отрицает, что Малком подвергся расовой дискриминации, и якобы обвиняет «западную пропаганду» в распространении «ложной информации».

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«Санкт-Петербург — это абсолютный позор. Не могу поверить что такие вещи могут происходить в наше время. Они заслужили максимальное наказание. Я подозреваю, что дело просто замнут», — пишет «Алекс Тикетт» в Twitter.

Некоторые болельщики сине-бело-голубых пытаются отвечать аккаунтам западных СМИ, заявляя о том, что 54 тысячи скандирующих фанатов на стадионе «Газпром Арена» поддерживали Малкома. «Мы любим Малкома», — пишет фан-клуб «Зенита» в Болгарии.

Болельщики клуба в Индии также отметили, что «поддерживают и продолжат любить Малкома изо всех сил».

«Баннер был, но там было написано не то, что тиражирует медиа… Весь стадион скандировал имя Малкома», — продолжают болгары в соцсетях.

В некоторых случаях они добиваются успеха. «Слава богу, что эти новости были сфабрикованы. Хорошо позаботьтесь о Малкоме, он сокровище», — заметил один из пользователей Twitter.

Сам «Зенит» также перепостил заявление своего бывшего игрока, бразильца Халка, который отмечает, что в Петербурге отличная атмосфера и душевные люди, так что он рад, что Малком выбрал этот город для продолжения карьеры.

Напомним, ранее петербургский «Зенит» выпустил официальное заявление по поводу многочисленных сообщений в СМИ о «расистском» баннере, который фанаты клуба вывесили на вираже во время матча 3 августа.

Клуб подчеркивает, что в его давней традиции — приглашать лучших игроков со всего мира, независимо от их бэкграунда, этнического происхождения или национальности.