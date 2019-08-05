Волово, Липецкая область, 5 августа, 2019, 18:06 — ИА Регнум. В Липецкой области организована доследственная проверка после пожара, в котором один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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В селе Воронцовка Воловского района утром 4 августа загорелся частный дом на улице Садовой. После тушения огня нашли тело 61-летнего хозяина дома. Его жена, дочь и двое маленьких внуков получили ожоги и были госпитализированы.

Следователи считают, что причиной пожара могло стать курение в постели, однако точная информация появится только после экспертизы.