Таллин, 5 августа, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Уменьшение акцизов на алкоголь в Эстонии поспособствовало увеличению спроса на алкогольную продукцию среди пассажиров на борту финских линий. Об этом рассказал председатель правления компании Tallink Grupp Пааво Ныгене, сообщает Postimees.

Питер де Хох. Веселые бражники (фрагмент)

Заметный приток пассажиров на лайнерах Tallink Grupp наблюдается с 1 июля, когда количество пассажиров составило 1,24 млн, что на 1,2% больше, чем в июле 2018 года.

На маршрутах Эстония — Финляндия и Финляндия — Швеция количество пассажиров на начало июля 2019 года выросло на 1,3%, до 641 484 и до 380 233 пассажиров соответственно.

Как отмечает Ныгене, пока рано давать оценку, насколько увеличилось количество именно финских туристов и именно из-за снижения акциза. Так как июль сам по себе всегда популярен для отпуска как у европейских, так и азиатских туристов. Окончательно оценить влияние снижение акциза на турпоток из Финляндии можно будет только после октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают.