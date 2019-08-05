Тамбов, 5 августа, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Демография» мобильные бригады помогают пожилым людям доехать до поликлиник, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. До конца года такую помощь получат 6 тыс. человек.

Tambov.gov.ru Мобильные бригады в Тамбовской области

Мобильные бригады начали свою работу 1 августа в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». К примеру, сегодня, 5 августа, они доставили пенсионеров из деревни Орловка в тамбовскую ЦРБ, где сельчане смогли пройти диспансеризацию.

Региональный проект «Старшее поколение» реализуется управлением социальной защиты и семейной политики области и управлением здравоохранения области. Он нацелен на повышение качества жизни пожилых людей и увеличение периода активного долголетия. Для этого необходимо, чтобы граждане старшего возраста, проживающие в отдаленных сёлах и посёлках, могли своевременно проходить необходимые медицинские осмотры и скрининги, подчёркивают власти.

«Многим старикам не под силу самостоятельно выбраться в райцентр — теперь эту проблему решают специальные мобильные бригады, которые доставляют пенсионеров в лечебное учреждение», — говорят в регионе.

Для организации мобильных бригад на федеральные средства (40 млн рублей) были приобретены 23 микроавтобуса. Все они приспособлены для перевозки маломобильных граждан и оборудованы подъемниками для погрузки инвалидных колясок.

Согласно данным статистики, в Тамбовской области в сельской местности проживает свыше 400 тыс. граждан, из них более 70 тыс. — люди старше 65 лет. На сегодня уже 105 граждан прошли осмотры врачами. В течение августа в медицинские организации мобильными бригадами будет доставлено около 1 тыс. человек, а до конца года — свыше 6 тысяч.