Москва, 5 августа, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Возгорание на территории Казанского вокзала в Москве было ликвидировано ещё до прибытия пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казанский вокзал

По информации ведомства, возгорание произошло около 16:10 в подземном переходе под Рязанским проездом. Огнём была охвачена площадь около 5 квадратных метров. В результате произошло сильное задымление, дым затянуло в помещение вокзала.

«Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В целях безопасности людей из здания вокзала вывели», — сообщили в МЧС.

Сведений о возможных пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало.

Напомним, ранее сообщалось об эвакуации пассажиров с территории Казанского вокзала из-за пожара.