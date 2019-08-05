Тамбов, 5 августа, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 5 августа, на еженедельном совещании оценил итоги социально-экономического развития области за первое полугодие и дал поручение обеспечить выполнение годовых прогнозных показателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

По данным Тамбовстата, добыча полезных ископаемых в январе-июне этого года составила 108,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Индекс производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов достиг 109,9%. В АПК наибольший рост — в животноводстве: в частности, по данным на 1 июля произведено мяса свиней на 23,4% больше, чем год назад.

Объем инвестиций в основной капитал за первые шесть месяцев превысил прошлогодний уровень и составил 100,8%. Кроме того, за январь-июнь этого года перевезено грузов на 16,6% больше, чем за тот же период в 2018 году, а пассажиропоток вырос на 6,3%.

Оборот общественного питания составил 104,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Но больше всего порадовал рост основного показателя в строительной отрасли, что отметил губернатор.

«На фоне общеэкономической ситуации в стране наш регион выглядит вполне достойно. Объемы производства растут, особенно в строительстве (на 20% относительно аналогичного периода прошлого года). Мы должны организовать работу таким образом, чтобы прогнозные показатели по итогам года были выполнены», — сказал Александр Никитин.

Губернатор обратил особое внимание на ситуацию в социальной сфере, отметив, что выросли номинальные денежные доходы, а уровень безработицы на Тамбовщине ниже, чем по ЦФО и России в целом. Было подчёркнуто, что одной из наиболее важных задач является обеспечение роста реальных денежных доходов населения.