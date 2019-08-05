Москва, 5 августа, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский исчерпывающе продемонстрировал свою политическую стратегию на примере первых трёх месяцев на своём посту. Об этом заявил заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский за эти практически свои первые сто дней проявился абсолютно. Тут не надо думать над тем, как он себя будет вести ещё пять последующих лет. Почерк, что называется, как герой Высоцкого в своё время говорил, вполне самостоятельный», — заявил Трофимчук.

По его мнению, президент Украины за минувшее время полностью себя дискредитировал как политик и управленец — вся деятельность верхушки украинской власти сводится к ребрендингу и, если верить Зеленскому, сбору и хранению заявлений об отставке высокопоставленных лиц.

«Это одна из главных его инновационных технологий. Это примерно в том же стиле, как Мюллер у Айсмана по поводу Штирлица брал в своё время заявления, а потом вынул его из тумбочки и говорит: а вот здесь вы что писали?» — отметил политолог.

«Он ни на что не способен. И одна из главных его инновационных технологий — это написание друг другу заявлений», — добавил Трофимчук.