Иваново, 5 августа, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Традиционный военно-патриотический праздник «Открытое небо» состоится в Иванове, на площадке аэродрома «Иваново — Северный» 10 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Основным — и самым ожидаемым — событием праздника станет выступление пилотажной группы «Русь».

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолеты в небе

О программе праздника в этом году говорилось 5 августа на пресс-конференции. В частности, организаторы обещают значительно расширить традиционную выставку наземной и военно-воздушной техники: будет представлено 45 машин вооружения ивановского гарнизона, в том числе восемь танков Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа — их ивановцы на «Открытом небе» увидят впервые. Также будут организованы интерактивные площадки, где каждый желающий сможет познакомиться с вооружением, службой и бытом военных частей в Ивановской области. Свою экспозицию представит государственная корпорация «Роскосмос» — космонавты проведут для детей лекции и мастер-классы. Запланирована обширная спортивная программа, все желающие смогут сдать нормы ГТО. Традиционно пройдут показательные выступления авиации ДОСААФ. Центральным событием праздника станет выступление пилотажной группы «Русь». Доставлять гостей к месту праздника обещают специальными автобусами — для этого выделили 80 машин. Для тех, кто приедет на своем транспорте, также обещают парковочные месте.

Военно-патриотический праздник «Открытое небо» проходит в ивановской области с 2002 года. Тогда, впервые, участниками праздника стали около 50 тысяч человек, в 2018 году на различных площадках «Открытого неба» побывали около 100 тысяч ивановцев и гостей города.