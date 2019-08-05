Ставрополь, 5 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа ситуация с гибелью пчел в начале лета не стала критической для пчеловодов. Случаи массовой гибели отмечались в июне в Ставропольском крае. Но в целом пчелохозяйствам удалось сохранить свою основную базу, и без меда жители округа к медовому спасу, который приходится в 2019 году на 14 августа, не останутся.

Николай Богатов. Пасечник. 1875

Такое мнение высказал председатель Ставропольского городского общества «Пчеловоды» Виктор Полуханов.

«На Ставрополье пчёлы живы-здоровы. Бывает, гибнут на дачах, в частных подворьях, где один-два улья, если соседи потравят помидоры или картошку. Владельцы больших пасек договариваются с ближайшими хозяйствами, где поставить ульи», — цитирует пчеловода АиФ.

По словам Полуханова, владельцы пасек договариваются с агрономами, и те предупреждают о предстоящих обработках полей, чтобы пчеловоды закрыли ульи или перевезли их в другое место.

Председатель общества пчеловодов также согласился в мнением коллег из других субъектов РФ, что основной причиной гибели пчел являются «химпрепараты, которые в странах Европы запретили, в том числе из-за вреда для пчёл».