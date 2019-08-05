Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Несколько корабельных групп Балтийского флота вышли на полигоны боевой подготовки в Балтийском море в рамках межфлотского учения ВМФ России «Океанский щит — 2019». Балтфлот на этих учениях представляют более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили ИА REGNUM в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

ВМФ России Учения «Океанский щит — 2019»

Среди них — корветы «Бойкий», «Стойкий», «Стерегущий», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», малые ракетные корабли «Пассат», «Гейзер», «Серпухов», «Мытищи», ракетные катера «Чувашия», «Моршанск», большие десантные корабли «Александр Шабалин», «Калининград», десантные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

В общей сложности задействовано более четырех тысяч военнослужащих Балтийского флота, а также около 20 самолетов и вертолетов, включая противолодочную авиацию Тихоокеанского флота.

«Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы <…> проводят комплекс учений по противолодочному обеспечению, нанесению условных ракетных ударов по кораблям условного противника, выполняют артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, а также высадку десанта на необорудованное побережье», — пояснили в пресс-службе Балтфлота.

Экипажи кораблей и авиации отрабатывают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, выполняют электронные пуски ракетного оружия и учатся отражению массированного налета авиации. Попутно моряки тренируются в загрузке боеприпасов и маскировке кораблей и судов в базах.

«В ходе учения «Океанский щит» экипажи кораблей Балтийского флота выполнят около 100 боевых упражнений с применением боевого и практического оружия», — добавили в Балтфлоте.

В маневрах «Океанский щит — 2019» в том числе участвуют корабли, представленные ранее на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и в Кронштадте.

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Масштабные учения начались 1 августа. В них примут участие порядка 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России, а также более 10,6 тыс. человек личного состава ВС РФ.