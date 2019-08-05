Клайпеда, Литва, 5 августа, 2019, 16:53 — ИА Регнум. К берегам литовского порта Клайпеда подошёл газовоз Coral Fungia, который доставит в Литву очередную партию газа российского «Новатэка», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 августа. Согласно данным геопортала Marinetraffic, который отслеживает передвижение судов, газовоз встал на рейд в нескольких милях от входа в порт.

Marinetraffic.com Газовоз Coral Fungia

Это уже очередная партия в этом году, которая, предположительно, предназначена для нужд завода по производству азотных удобрений Achema, который является самым большим потребителем природного газа в Литве. На самом предприятии отказываются комментировать, из каких источников покупают газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая покупать дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа и в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме.

В Литве же в итоге стали поставлять на свой газовый терминал сжиженный газ от «Новатэк» и, по некоторым официально не подтверждённым данным, от Газпрома — с СПГ-терминала в Калининграде «Маршал Василевский».