Москва, 5 августа, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Попытки президента Украины Владимира Зеленского переложить ответственность за решение социально-экономических проблем на власти других уровней крайне рискованны, учитывая, сколько полномочий он получил по итогам президентских и парламентских выборов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Если идти на выборы, то зачем вы нам нужны? Мы платим налоги, мы хотим получить определённые условия для того, чтобы мы могли жить и работать в этой стране. А нам говорят: мы вам ничего не можем дать, но вы идите и работайте. Нельзя перекладывать ответственность, имея такой высокий уровень доверия», — заявил Килинкаров.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский провел во Львовской области в Трускавце совещание по вопросам медицинского туризма. К главе государства обратился известный врач Геннадий Саенко, который пожаловался Зеленскому на ситуацию в Трускавце и предложил ввести льготное налогообложение для лечения незащищенных категорий населения.

«Решение очень простое. У вас будут местные выборы в 2020-м — идите в мэры. Вы знаете, как все решить», — ответил Зеленский.