Хабаровский край, 5 августа, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Завершение строительства аэродромной инфраструктуры Хабаровского аэропорта могут перенести на 2020 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Дмитрий Фиронов Аэропорт Хабаровска

Комплексный план предусматривал завершение работ в 2019 году, и по его словам, непосредственно плоскостного сооружения завершено. Однако существует риск невыполнения работ в целом, так как необходимо уточнение проектной документации по дренажно-водосточной сети, очистным сооружениям и светосигнальному оборудованию.

«В Хабаровске работает один из сильнейших строительных подрядчиков, но и ему не удалось справиться с задачей в отведённый срок», — подчеркнул глава Росавиации.

Напомним, ранее в конкурсе на имя аэропорта Хабаровска победу одержал Геннадий Невельской, который обошёл землепроходцаЕрофея Хабарова, а также графа Николая Муравьёва-Амурского.

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