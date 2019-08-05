Москва, 5 августа, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Россия не намерена участвовать в гонке вооружений в связи с прекращением действия ДРСМД.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы», — говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Россия намерена избежать хаоса, «в котором нет никаких правил, ограничений и законов», глава государства призвал «ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьёзный диалог без двусмысленностей и по существу».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДРСМД прекратил действие 2 августа. До февраля 2021 года остается в силе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Вашингтон пока не заявлял о намерении продлить его.

Возможное развёртывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет не останется без ответных шагов со стороны России, заверили в МИД России.