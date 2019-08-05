Москва, 5 августа, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным министерствам и ведомствам наблюдать за шагами США по созданию и размещению ракет средней и меньшей дальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Основная тема совещания — односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД, обвинив в своих действиях Россию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил разработать меры для начала «новой эры» контроля за вооружениями. Вместе с тем США уже готовятся в ближайшее время начать испытания собственных ракет средней дальности.