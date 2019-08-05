Цхинвал, 5 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Для сел приграничной зоны Лениногорского района Южной Осетии строится новое здание амбулатории. Строительство планируют завершить к концу текущего года, сообщает 5 августа информагентство Рес.

Прежнее модульное здание амбулатории обветшало и не соответствует современным требованиям. С просьбой о строительстве нового здания к министру здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгию Тотчиеву обратился персонал амбулатории. Министр поддержал инициативу, в результате на строительство нового здания из бюджетных средств района было выделено около 4 млн рублей. Как сообщил глава района Виталий Мамитов, данное медицинское учреждение будет обслуживать население приграничных с Грузией сел.

В целом, заметил Мамитов, практически в каждом приграничном селе действуют фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), укомплектованные медицинским персоналом, со всеми необходимыми инвентарём и медикаментами. При этом остаётся потребность и в амбулатории, которая позволит проводить стационарное лечение, в том числе препаратами, которые не входят в перечень предоставляемых ФАПам медикаментов. Всего в Лениногорском районе действует 11 ФАПов.