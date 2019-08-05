Белокуриха, Алтайский край, 5 августа, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Стоимость килограмма мёда в городе Белокуриха Алтайского края пока не изменилась и находится на уровне цен 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пасека

Килограмм горного мёда на Центральном рынке города обойдётся покупателю в 500 рублей, разнотравие стоит дешевле — 350−400 рублей.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM белокурихинские пасечники, массового мора пчёл у них не было. Их ранее предупредили о том, что в районе будет вестись обработка полей сельхозкультур, и попросили принять меры. После чего пчеловоды закрыли на время литки в ульях, чтобы пчёлы не совершали облёт.

Тем временем в посёлке Красный Городок (Смоленский район Алтайского края) гибели пчёл избежать не удалось. Как сообщила ИА REGNUM местная жительница Людмила Аристова, у них пчелы пострадали частично, но основная масса осталась жива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 25 регионах России к началу августа погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл. Причиной гибели медоносной пчелы называется обработка полей сельхозкультур.

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