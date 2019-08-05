Жителей Ачинска просят подготовиться к эвакуации
Ачинск, Красноярский край, 5 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Из-за ЧП в Ачинском районе жителям города Ачинска рекомендуют готовиться к эвакуации.
Скриншот с сайта администрации Ачинска
Жителей Ачинска просят подготовиться к эвакуации
«Вниманию жителей города Ачинска! Просьба подготовиться к эвакуации!» — такое сообщение появилось на сайте администрации Ачинска 5 августа.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на складе боеприпасов под Ачинском произошли взрывы. По последним данным, пострадали четыре человека.
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