Белгород, 5 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Следственный комитет по Белгородской области начал доследственную проверку в связи со смертью проректора Белгородского госуниверситета. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства. По данным следственного управления СК РФ по Белгородской области, 2 августа в правоохранительные органы областного центра поступило заявление родных о безвестном исчезновении Валентина Затенацкого. Полиция проводила поисковые мероприятия, и 4 августа в лесополосе около села Беломестное Белгородского района в машине было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, рядом нашли охотничье ружье. Начата доследственная проверка.

Sledcom.ru Следственный комитет

«В настоящее время проводится опознание погибшего, назначен комплекс экспертиз, изучаются документы и данные мобильного телефона погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе регионального СК.

Валентин Затенацкий работал в НИУ «БелГУ» с 2001 года. Он занимался инженерными службами и строительством, был проректором административно-хозяйственной части и безопасности, проректором по строительству и хозяйственной работе. В мае 2019 года возглавил управляющую компанию БелГУ. Ему было 57 лет.