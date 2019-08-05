Москва, 5 августа, 2019, 16:08 — ИА Регнум. В 2019 году в рамках развития аэропортовой инфраструктуры на реализацию 45 мероприятий, из которых 28 начали прорабатывать в этом году, направят 23,7 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

Аэропорт

В то же время он отметил, что существует ряд проблем: поздний срок доведения лимитов бюджетных обязательств по новым объектам, который сдвинул сроки проведения конкурсов по выбору подрядчиков на 4−5 месяцев; контракты начали заключаться только со второй половины августа; у подрядчиков при этом отсутствуют оборотные средства, и они не хотят участвовать в конкурентных процедурах.

Акимов предложил отменить норму о казначейском обеспечении обязательств по контрактам в отношении объектов, включённых в Комплексный план, при сохранении казначейского сопровождения использования целевых средств. Также он предлагает разработать индексы изменений сметной стоимости работ на третий квартал с учётом реальной ресурсно-технологической модели регионов. Предлагается и актуализировать методику определения стоимости стройматериалов в России.

Позицию Акимов поддержал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, отметив, что аналогичные проблемы возникают и при реализации дорожных проектов.

ИА REGNUM напоминает, несмотря на значительный рост пассажиров, предпочитающих передвигаться на воздушных судах в России, число населённых пунктов, связанных регулярными авиарейсами, сократилось с 2,2 тыс. городов в 1991 году до 800 в 2017 году. В ноябре 2018 года гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень, выступая на слушаниях в Совете Федерации отметил, что необходимо искать дополнительные источники финансирования развития региональных аэропортов, предлагая ввести так называемый «инфраструктурный сбор». Его следует взимать с международных пассажиров, грузовых международных перевозок, а также с компаний, обеспечивающих авиатопливом. Только в течение десяти лет этот сбор может принести «сотни миллиардов рублей» на развитие аэропортовой инфраструктуры.