Москва, 5 августа, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Большой городской пруд в зеленоградском парке Победы полностью очистят и приведут в порядок — уберут со дна многолетние иловые отложения, укрепят берега сетчатыми конструкциями с гранитным камнем, а на пляже обновят песок.

Www.mos.ru В зеленоградском парке Победы очистят Большой городской пруд

«До начала работ по благоустройству было проведено гидрологическое исследование, согласно которому глубина иловых отложений на дне прудов местами составляет более одного метра. Помимо этого, подпорные стенки их берегов находились в неудовлетворительном состоянии. Для очистки дна от многолетних иловых отложений и берегоукрепления был произведен спуск воды в Большом и Малом городских прудах», — рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Вместе с Малым городским прудом этот водоем образует по сути единое водное пространство площадью почти в 12 Га.

Для стабилизации иловые массы сначала смешивают с песком, а после собирают и вывозят с территории. Для этого на начальном этапе работ департамент задействовал 95 самосвалов, 24 экскаватора и четыре бульдозера, на сегодня количество техники уменьшено примерно вдвое.

Параллельно очистке пруда от многолетнего ила и мусора, специалисты укрепляют подпорные стены берегов специальными сетчатыми конструкциями, заполняемыми гранитным камнем, — габионами. С популярного у местных жителей пляжа вывезли весь загрязненный песок и завезли новый. Сейчас оба пруда осушены, но уже в начале сентября, когда закончатся все работы по экологической реабилитации водоема, их снова заполнят водой.

Также в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории у берегов Большого городского пруда обустраивают две прогулочные набережные на сваях и строят новую лодочную станцию.

Кроме того, в местах, где главная аллея уходит к воде, появится подогрев ступеней и лестничных площадок, поэтому зимой здесь не будет задерживаться снег. Опорные стенки украсят фактурной гранитной плиткой. А для безопасности купающихся на пляже и на другом берегу пруда у дендропарка построят наблюдательные вышки.