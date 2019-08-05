Рига, 5 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Достойная жизнь пожилых латвийцев — забота государства, так считает большая часть латвийского населения. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса агентства SKDS, сообщает delfi.lv.

Vadim Timoshkin Рига

C утверждением о том, что заботиться об обеспечении достойной старости должны сами латвийцы, а не государство, не согласны 68% респондентов: ответы «скорее не согласен» и «абсолютно не согласен» выбрали 35% и 33% опрошенных соответственно.

Тех, кто считает наоборот, значительно меньше. С утверждением о том, что обеспечение достойной старости — это забота самих людей согласны лишь 28%, из которых 20% выбрали ответ «скорее согласны» и 8% — «абсолютно согласны».