Киев, 5 августа, 2019, 15:58 — ИА Регнум. С 1 августа один из крупнейших украинских импортёров дизельного топлива Wexler Group прекратил поставки топлива из России, сообщил 5 августа украинский «Пятый канал».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор

По трубопроводам компании на Украину поступал 41% всего потребляемого страной дизельного топлива.

По мнению экспертов, возникшая ситуация показала, что Украина не достигла энергетической безопасности. В частности, экономист Александр Охрименко считает, что кризис возник из-за того, что Украина закупает большую часть нефти в России.

«Проблема в том, что мы долгое время полагались на Россию. Вот и возникла проблема — и у нас топливный кризис. Купить можно в любой стране мира, как альтернатива — это Белоруссия и Турция, перспективный рынок есть также в Азербайджане. Но тут уже вопрос: какой будет цена и на каких условиях будут происходить поставки», — считает экономист

В свою очередь эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Украина увеличит закупки топлива в Белоруссии, Казахстане, Туркмении, Литве или Польше, хотя признаёт, что дизельное топливо в этих странах является, по сути, российским, поскольку изготавливается из российской нефти, а на закупку недостающих 3 млн тонн понадобится примерно полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Украина ввела мораторий на импорт российской фанеры и цемента. Прекращение поставок топлива на Украину связано с тем, что правительство Украины ввело с 1 августа спецпошлину в размере 3,75%, а с октября — пошлину в размере 4% на импорт российского дизельного топлива.

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