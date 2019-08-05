Севастополь, 5 августа, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Федерация кикбоксинга России окажет помощь семьям погибших в Севастополе спортсменок — чемпионки, а также вице-чемпионки мира по кикбоксингу. Об этом 5 августа заявил президент Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцев.

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«Родители Фатимы Джакубовой и Элины Гисмеевой уже вылетели на место происшествия. Федерация окажет помощь семьям спорстменок», — отметили Украинцев.

Он также сообщил, что Следком РФ проводит доследственную проверку по факту гибели девушек.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл 4 августа. По предварительным данным, одна из девушек нырнула с пирса в волну, несмотря на непогоду, и получила травму. Вторая девушка безуспешно попыталась её спасти.

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