Радужный, Югра, 5 августа, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В Югре вступил в законную силу приговор осуждённому за взятку бывшему начальнику ОМВД России по городу Радужному. В суде апелляционной инстанции прокуратура отстояла правильность решения Нижневартовского городского суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Установлено, что будучи начальником полиции по Радужному осуждённый в период с марта по апрель 2017 года заплатил за информацию о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению хищений нефти сотруднику ФСБ России 100 тыс. рублей.

Бывший полицейский руководитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере»).

Нижневартовский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.