Рязань, 5 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Рязань и город Генуя на севере Италии стали городами-побратимами. Соглашение о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве подписали в Рязанской городской думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Рязанской городской думы Рязань. Города-побратимы

Протокол о намерении взаимоотношений подписали ещё в 2016 году. Соглашение об установлении побратимских отношений позволит проводить различные совместные мероприятия, наладить обмен делегациями, развивать сотрудничество в сфере образования, экономики, культуры и туризма. Кроме того, в Генуе похоронен участник итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, Герой Советского Союза, национальный герой Италии рязанец Фёдор Полетаев.

Генуя стала девятым городом-побратимом Рязани. На столбе дружбы, расположенном на улице Почтовой в Рязани, установили специальную табличку с названием нового породнённого города с указанием расстояния до партнёра — 2466 км.